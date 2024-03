Corteva Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Corteva-Aktie wurde von Analysten langfristig positiv bewertet. Von insgesamt fünf Bewertungen erhielt sie vier Mal eine "Gut"-Einschätzung und einmal eine "Neutral"-Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 71,5 USD, was auf eine erwartete Performance von 28,53 Prozent hinweist. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von 55,63 USD 6,88 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 8,67 Prozent. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt positiv bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Corteva in den letzten Monaten durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung wurde jedoch positiv bewertet, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Corteva-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 42,61 und der RSI25 bei 44,91, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.