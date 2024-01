Corsair Gaming Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die technische Analyse der Corsair Gaming-Aktie zeigt eine Abweichung von -13,07 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt hingegen nur bei +2,84 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Corsair Gaming in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso wurde eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Corsair Gaming-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Demzufolge erhält sie ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt unserer Analyse.

Insgesamt erhält die Corsair Gaming-Aktie von den Analysten ein "Gut"-Rating, basierend auf 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 37,98 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Keine neuen Analystenupdates zu Corsair Gaming liegen jedoch aus dem letzten Monat vor.