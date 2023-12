Corsair Gaming Aktie: Das ist beeindruckend!

In den letzten vier Wochen konnte bei Corsair Gaming eine positive Veränderung in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Auch in den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Kommentare und Meinungen von privaten Nutzern in den sozialen Medien abgegeben. Die Anleger-Stimmung wird daher ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Beim Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis wird Corsair Gaming als überverkauft bewertet, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Analysten schätzen die Aktie von Corsair Gaming langfristig als "Gut" ein, mit einem erwarteten Kursziel von 19 USD, was einer Erwartung von 29,87 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.