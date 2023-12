Corsair Gaming Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Aktie von Corsair Gaming wird derzeit eingehend analysiert, um ihre charttechnische Entwicklung zu bewerten. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage ergibt einen aktuellen Wert von 15,96 USD. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 14,1 USD, was einem Unterschied von -11,65 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, ergibt sich ein Wert von 13,27 USD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+6,25 Prozent). Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung für die Corsair Gaming-Aktie. In der Gesamtbetrachtung wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lässt sich der Aktienkurs auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare zu Corsair Gaming neutral sind. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um die Aktie diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie von Corsair Gaming von Analysten als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Die Analysten erwarten ein Kursziel von 19 USD, was einer Erwartung von 34,75 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung rund um Corsair Gaming in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als unauffällig bewertet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.