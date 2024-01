Corsair Gaming Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Moro":

Die Aktie von Corsair Gaming wird derzeit von verschiedenen Analyseinstrumenten bewertet, um Anlegern eine Orientierung über die aktuelle Marktlage zu bieten. Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 15,83 USD liegt, was einen deutlichen Abwärtstrend von 14,34 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 13,56 USD darstellt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,41 USD, was einer Abweichung von nur 1,12 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Corsair Gaming-Aktie einen RSI7-Wert von 47,59 und einen RSI25-Wert von 44,34, was jeweils zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Dies ergibt ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Die Auswertung zeigt daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Analysten bewerten die Aktie von Corsair Gaming langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten waren 1 Bewertung "Gut" und 1 "Neutral", während keine negativen Bewertungen vorlagen. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten liegt bei einem Kursziel von 19 USD, was einer Erwartung von 40,12 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben.