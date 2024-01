Corsair Gaming Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Corsair Gaming-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten eine gemischte Bewertung von Analysten erhalten. Von insgesamt zwei Bewertungen, gab es eine positive und eine neutrale, während keine negativen Bewertungen abgegeben wurden. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 19 USD, was einem Aufwärtspotential von 39,81 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von 13,59 USD um +2,03 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was eine neutrale kurzfristige Einschätzung ergibt. Auf der anderen Seite ist die Aktie im Vergleich zu den letzten 200 Tagen um -14,58 Prozent vom gleitenden Durchschnitt entfernt, was zu einer insgesamt negativen "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv in Bezug auf Corsair Gaming. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung führt.

Die langfristige Betrachtung des Sentiments und Buzz zeigt eine erhöhte Aktivität und Diskussionsintensität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt negativen "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Corsair Gaming-Aktie gemischte Bewertungen von Analysten, eine neutrale technische Einschätzung und eine insgesamt positive Anleger-Stimmung, jedoch mit einer negativen langfristigen Stimmungsänderung.