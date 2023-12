Corsair Gaming Aktie: Enormes Potenzial ....

Das Gaming-Unternehmen Corsair Gaming hat von Analysten eine positive Bewertung erhalten. In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analysten das Unternehmen bewertet, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Gut" eingestuft wird. Die Kursprognose zeigt ein Aufwärtspotenzial von 29,87 Prozent. Daher wird Corsair Gaming von den Analysten empfohlen.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Corsair Gaming-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Abwärtstrend verzeichnet hat. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses liegt bei 16,06 USD, während der aktuelle Kurs bei 14,63 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage zeigt sich jedoch ein positiver Trend, was zu einer "Gut"-Bewertung für diese kurzfristigere Analyse führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI deuten darauf hin, dass Corsair Gaming momentan überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den vergangenen vier Wochen für Corsair Gaming verbessert. Dies führt ebenfalls zu einer positiven Bewertung.

Insgesamt erhält Corsair Gaming daher gute Bewertungen sowohl von Analysten als auch aus technischer Analyse und Stimmungsanalyse.

