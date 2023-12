Corsa Coal Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Corsa Coal-Aktie eine Rendite von 78,26 Prozent erzielt, was mehr als 90 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -11,46 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier übertrifft Corsa Coal mit einer Rendite von 89,72 Prozent deutlich den Durchschnitt. Diese starke Entwicklung führte im vergangenen Jahr zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Der RSI-Wert für Corsa Coal beträgt derzeit 26,67, was als überverkauft eingestuft wird und daher ein "Gut"-Signal darstellt. Bei Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit die Einstufung auf dieser Basis "Neutral" lautet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Corsa Coal-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,47 CAD, während der Aktienkurs bei 0,46 CAD um -2,13 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,52 CAD, was einer Abweichung von -11,54 Prozent entspricht und somit als "Schlecht"-Wert eingestuft wird. Insgesamt resultiert daraus eine Bewertung von "Neutral".

Eine Analyse der Diskussionen in sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Corsa Coal eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Corsa Coal daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird Corsa Coal von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.