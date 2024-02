Corporate Travel Managment wird immer uninteressanter …

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Corporate Travel Management ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Corporate Travel Management-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 89, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 73,87, der für diesen Zeitraum eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten Wochen konnte bei Corporate Travel Management eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Positive Auffälligkeiten wurden bei der Stimmungsänderung registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Corporate Travel Management für diese Stufe daher ein "Gut".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Corporate Travel Management-Aktie ein Durchschnitt von 18,89 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 15,85 AUD (-16,09 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 19,68 AUD unter dem gleitenden Durchschnitt (-19,46 Prozent Abweichung). Die Corporate Travel Management-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurden Corporate Travel Management von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt eine "Gut"-Einstufung.