Corporate Travel Managment Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in Bezug auf Corporate Travel Management war in den letzten Tagen neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend neutral bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Corporate Travel Management daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Corporate Travel Management liegt bei 53 und wird daher als neutral eingestuft. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 46,97, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Corporate Travel Management.

Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum zur Aktie von Corporate Travel Management zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, weshalb eine "Schlecht"-Bewertung abgegeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und entspricht daher einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Bei der technischen Analyse wird derzeit ein "Neutral"-Rating für Corporate Travel Management vergeben. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 18,85 AUD, während der Kurs der Aktie bei 19,28 AUD um +2,28 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 18,26 AUD und zeigt somit eine Abweichung von +5,59 Prozent. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".