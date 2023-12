Corporate Travel Managment Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Aktie von Corporate Travel Management haben in den letzten Wochen eine positive Entwicklung gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich verbessert, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität ergab sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Anzahl der Diskussionen im Vergleich zum üblichen Niveau stabil blieb.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei positive Themen die Diskussion an sieben Tagen dominierten. An drei Tagen war die Kommunikation überwiegend negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger ebenfalls verstärkt auf positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 18,74 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 18,48 AUD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 17,59 AUD, was einen Abstand von +5,06 Prozent zur Aktie ergibt und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Corporate Travel Management liegt bei 56,28, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 45,93, was ebenfalls eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Zusammenfassend führt dies zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".