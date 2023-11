Corporate Office Properties-Anleger dürfen nicht länger zögern!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz rund um COPT Defense Properties in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie war im normalen Bereich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment war jedoch größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien konzentrierten sich hauptsächlich auf positive Themen rund um COPT Defense Properties.

Die Analysten haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten größtenteils positiv bewertet, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das Kursziel für die Aktie bei 26,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 9,28 Prozent bedeutet und somit auch zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine neutrale Bewertung, da sowohl der RSI als auch der RSI25 im neutralen Bereich liegen.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für die Aktie von COPT Defense Properties.