Corporate Office Properties Aktie: Reine Nervensache!

Die technische Analyse der COPT Defense Properties-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 24,45 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 23,66 USD, was einem Unterschied von -3,23 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 24,67 USD wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe diesem Durchschnitt (-4,09 Prozent Abweichung). Daher wird auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt erhält COPT Defense Properties somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten wurden 2 Analystenbewertungen für die COPT Defense Properties-Aktie abgegeben, von denen 2 Bewertungen "Gut" und 0 "Neutral" oder "Schlecht" waren. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 26,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 12 Prozent bedeutet. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Insgesamt erhält COPT Defense Properties somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment für die COPT Defense Properties-Aktie zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Allerdings haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen vermehrt mit negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 75,18 Punkten, was darauf hindeutet, dass COPT Defense Properties überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt dagegen bei 57,84, was bedeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die COPT Defense Properties-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt der Analyse.