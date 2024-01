Corporacion America Airports Aktie: Was soll das denn werden?

Die Stimmung der Anleger bezüglich America Airports ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Faktor für die Bewertung der Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Analysten bewerten die America Airports-Aktie langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analystenurteilen waren 0 positiv, 1 neutral und 0 negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 7,7 USD, was einem erwarteten Rückgang von 51,23 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 15,79 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Neutral".

In der technischen Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der America Airports-Aktie für die letzten 200 Handelstage (12,64 USD) um +24,92 Prozent vom letzten Schlusskurs (15,79 USD) ab, was eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,78 USD) liegt mit einem Abstand von +14,59 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die America Airports-Aktie somit eine positive Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Mit einem aktuellen Wert von 86 ist die America Airports überkauft, was zu einer negativen Bewertung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 43, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer negativen Bewertung des RSI.