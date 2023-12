Corporacion America Airports Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Bewertung von Aktienkursen ist nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten abhängig, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben America Airports auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die vorherrschenden Kommentare eher negativ waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien bezüglich America Airports diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist America Airports derzeit eine Rendite von 0 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,25 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der America Airports-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 12,27 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 16,42 USD, was einer Steigerung von 33,82 % entspricht. Daher erhält die Aktie in der technischen Analyse eine Bewertung von "Gut". Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 12,85 USD eine positive Abweichung von 27,78 %, weshalb auch hierfür eine "Gut"-Bewertung vergeben wird.

Analysten haben America Airports in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 7,7 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -53,11 % entspricht. Somit wird die Bewertung der Analysten insgesamt als "Neutral" eingestuft.