Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Für Acciona Energias Renovables betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 66,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist ebenfalls keine Über- oder Unterbewertung zu erkennen (Wert: 45,16), weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien geben Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei Acciona Energias Renovables. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen und über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Auch in den letzten ein, zwei Tagen herrschte verstärktes Interesse der Anleger an positiven Themen in Bezug auf das Unternehmen Acciona Energias Renovables. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Acciona Energias Renovables-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 28,84 EUR. Der letzte Schlusskurs von 27,18 EUR weicht somit um -5,76 Prozent ab und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (26,9 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,04 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Acciona Energias Renovables-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.