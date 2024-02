Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Acciona Energias Renovables-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -21,04 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses (GD200) von 27,23 EUR aufgewiesen. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 25,28 EUR liegt mit einer Abweichung von -14,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs von 21,5 EUR. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Acciona Energias Renovables in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen ergibt eine "Neutral" Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In den letzten Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild und der Diskussionsstärke bei Acciona Energias Renovables festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.