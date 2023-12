Coroware Aktie: Ist es vollbracht?

Die IT-Dienstleistungsfirma Carbonmeta verzeichnet eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 2,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Carbonmeta ist insgesamt negativ. In den vergangenen Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen ein negatives Bild. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung deuten auf eine schlechte langfristige Stimmungslage hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Carbonmeta bei 50 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt weist die Aktie von Carbonmeta gemäß der verschiedenen Bewertungsfaktoren eine eher negative Tendenz auf, sowohl aus Sicht der Dividendenrendite und Anleger-Stimmung als auch des langfristigen Stimmungsbildes und des Relative Strength-Index.