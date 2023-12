Coronado Global Resources Aktie: Was war das denn?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Coronado Global in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Dies trägt zu einer weiteren Einschätzung der Aktie bei.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle Wert des RSI für Coronado Global beträgt 40,63, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ebenfalls ein Wert von 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend wird auch hier die Einstufung als "Neutral" gewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben neue Einschätzungen für Aktien. Bei Coronado Global wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds von "Gut" führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt eine Einstufung von "Gut" für Coronado Global. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,62 AUD, während der Kurs der Aktie bei 1,74 AUD liegt, was einer Abweichung von +7,41 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 1,67 AUD führt zu einer Abweichung von +4,19 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.