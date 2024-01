Coronado Global Resources Aktie: Was könnte passieren?

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Geschäftszahlen und Kennzahlen eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz. In Bezug auf Coronado Global zeigt sich in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität, was auf ein positives Signal hinweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher eine positive Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 1,62 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,76 AUD deutlich darüber liegt. Auf dieser Basis erhält Coronado Global eine positive Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,68 AUD, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Coronado Global-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl im 7-Tage-RSI als auch im 25-Tage-RSI. Dadurch erhält die Aktie in diesem Punkt der Analyse eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für Coronado Global anhand der verschiedenen Bewertungsfaktoren eine positive und neutrale Gesamtbewertung.