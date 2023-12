Coronado Global Resources Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit. Für die Coronado Global-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 72, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 38,73, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen der letzten 30 Tage deutet darauf hin, dass die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert haben als sonst, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Coronado Global-Aktie führt.

In technischer Hinsicht liegt der gleitende Durchschnittskurs der Coronado Global-Aktie bei 1,62 AUD, während der aktuelle Kurs bei 1,665 AUD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt derzeit 1,67 AUD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Perspektive ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für die Coronado Global-Aktie. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen deutet darauf hin, dass positive Themen besonders präsent waren, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Basierend auf der Analyse der RSIs, des Sentiments und Buzz, sowie der technischen Analysen und der Anleger-Stimmung erhält die Coronado Global-Aktie insgesamt eine Bewertung von "Neutral" bis "Gut".

