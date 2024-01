Coronado Global Resources Aktie: Ist es vollbracht?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Coronado Global war in den letzten Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigte an drei Tagen eine grüne Stimmung, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven wurde auch im Sentiment und Buzz der letzten Wochen festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat zugenommen, was zu der Bewertung "Gut" führt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Coronado Global-Aktie für die letzten 200 Handelstage als positiv bewertet, da der letzte Schlusskurs um 8,95 Prozent abweicht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis keine überkauften oder überverkauften Signale liefern. Daher erhält Coronado Global eine "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Insgesamt erhält die Coronado Global-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments, des Sentiments und Buzz und der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung, während der Relative Strength Index zu einer "Neutral"-Bewertung führt.