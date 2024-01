Coronado Global Resources Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Coronado Global von Anlegern als neutral bewertet

In den letzten zwei Wochen wurde Coronado Global von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Das ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen unserer Redaktion. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Um die aktuelle Position von Coronado Global genauer zu beurteilen, wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 35 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 43,17, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Coronado Global eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine erhöhte Aktivität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass Coronado Global im längerfristigen Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung erhält, während die kurzfristige Analyse zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Coronado Global somit auf Basis der verschiedenen Analysen mit einem "Gut"-Rating versehen.