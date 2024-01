Coro Energy Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der gleitende Durchschnittskurs der Coro Energy liegt derzeit bei 0,24 GBP, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,235 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um -2,08 Prozent vom GD200 entfernt hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,25 GBP, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht einen Abstand von -6 Prozent hat und somit als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt 0 Prozent, was 11,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 11,82) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Coro Energy-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) wird Coro Energy unserer Meinung nach unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,09 wird die Aktie um 77 Prozent niedriger gehandelt als der Branchen-KGV von 9,01. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktien werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Untersuchung von Coro Energy in Bezug auf diese Faktoren ergab, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität unterdurchschnittlich war und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führte. Daher erhält die Aktie von Coro Energy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".