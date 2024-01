Coro Energy Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die Dividende von Coro Energy liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 11,55 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie. In technischer Hinsicht weist der aktuelle Kurs der Coro Energy-Aktie von 0,21 GBP eine Entfernung von -12,5 Prozent vom GD200 (0,24 GBP) auf, was ebenfalls als schlechtes Signal bewertet wird. Auch der GD50 zeigt mit einem Kurs von 0,24 GBP ein negatives Signal an, da der Abstand -12,5 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger haben Coro Energy in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, basierend auf Auswertungen von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Coro Energy-Aktie derzeit überkauft ist, mit einem RSI von 100 für die letzten 7 Tage. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 67,86, was darauf hindeutet, dass die Coro Energy weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Coro Energy somit eine negative Bewertung.