Coro Energy Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Coro Energy-Aktie zeigt einen Wert von 33 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 39,9 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein neutrales Rating für Coro Energy.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer schlechten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Aus technischer Sicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Coro Energy auf 0,23 GBP, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,2 GBP erreicht hat. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,18 GBP, was zu einer neutralen Gesamtnote führt.

Die Dividendenrendite der Coro Energy-Aktie beträgt 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch, was einen geringeren Ertrag für die Anleger bedeutet und somit zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.