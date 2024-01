Cornish Metals Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Weitere Suchergebnisse zu "Hni":

Die technische Analyse der Cornish Metals-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,2 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,16 CAD liegt somit deutlich darunter, was einem Unterschied von -20 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,18 CAD über dem letzten Schlusskurs, was einem Unterschied von -11,11 Prozent entspricht. Daher erhält die Cornish Metals-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Cornish Metals in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Beim Relative Strength Index (RSI) ist die Cornish Metals-Aktie aktuell weder überkauft noch -verkauft, mit einem RSI-Wert von 66,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25-Wert von 57 für einen Zeitraum von 25 Tagen. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis insgesamt "Neutral".

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen zu Cornish Metals veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit positiven Themen rund um Cornish Metals beschäftigt hat. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung.