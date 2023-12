Corning Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Corning":

Die Dividendenpolitik von Corning wird von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" eine negative Differenz von -11542,43 Prozent aufweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Corning ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität ist unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt die Corning-Aktie im überverkauften Bereich und erhält daher ein "Gut"-Rating. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Corning eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die langfristige Einstufung der Corning-Aktie durch Analysten fällt positiv aus, mit 4 Gut-Bewertungen und keinem Schlecht-Rating in den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 40,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 33,31 Prozent impliziert und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.