Corning Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Corning in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie von uns mit "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Deshalb erhält Corning in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Corning in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +2,81 Prozent erzielt, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -4,1 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Corning jedoch 1,01 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer durchschnittlichen Rendite im Sektorvergleich und einer Überperformance im Branchenvergleich führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Corning-Aktie in den letzten 7 Tagen ein "überverkauftes" Wertpapier anzeigt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Zusätzlich ist der Aktienkurs von Corning mit 32,69 USD aktuell +5,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und +5,11 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" eingestuft.