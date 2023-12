Corning Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Corning":

Der Aktienkurs von Corning hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,12 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -7,16 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -4,96 Prozent. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -0,64 Prozent, wobei Corning 11,48 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Corning derzeit eine Dividendenrendite von 4,08 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (11598.76%) darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Corning aktuell 16,96, was 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) von 47 liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Corning-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 9, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 26,94 im überverkauften Bereich, wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating erhält. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Corning.