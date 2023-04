Corning Aktie: Kommt eine weitere Abwärtstendenz auf uns zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Corning":

Die Analyse des gleitenden Durchschnitts einer Aktie, um die charttechnische Entwicklung zu beurteilen, bietet sich als Werkzeug zur Feststellung des aktuellen Wertpapiertrends an. Wir werfen daher einen Blick auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Corning-Aktie in den letzten 200 Handelstagen, welcher mit aktuell 33.67 bewertet wird. Der letzte Schlusskurs liegt bei lediglich 31,91 USD und somit deutlich darunter (-5,23%). Infolgedessen erhält die Aktie eine negative Bewertung (“Schlecht”). Betrachten wir jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage und verwenden hierbei denselben Schlusskurs von 31.91 USD, so liegt dieser nahe dem gleitenden Durchschnitt (-7.51 Prozent). Hieraus ergibt sich eine andere Einschätzung der Corning-Aktie als “Schlecht”.

