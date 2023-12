Corning Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Corning":

Corning-Aktie: Unterbewertet und mit neutraler RSI-Bewertung

Die Corning-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,96 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 46,01 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Auf Basis fundamentaler Kriterien erhält die Corning-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt die Rendite von Corning in den letzten 12 Monaten mit -12,12 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von -0,82 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) für Corning neutral ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis liegt im neutralen Bereich, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Anleger-Sentiment für die Corning-Aktie basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über das Unternehmen gesprochen, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt zeigt die Bewertung der Corning-Aktie, dass sie unterbewertet ist und neutral bewertet wird. Die positive Stimmung unter den Anlegern könnte sich positiv auf die zukünftige Kursentwicklung der Aktie auswirken.

