Cornerstone Technologies Holdings Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Bei Cornerstone hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Das bedeutet, dass das Sentiment in den sozialen Medien neutral eingestuft wird. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Cornerstone daher in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

In der technischen Analyse wird die Cornerstone-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 0,76 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,65 HKD liegt, was einer Abweichung von -14,47 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt mit 0,71 HKD um -8,45 Prozent unter dem Aktienkurs, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher in der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Cornerstone beschäftigt. Somit ergibt sich auch hier eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cornerstone-Aktie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 77 liegt. Daher wird das Wertpapier mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für die Cornerstone-Aktie.