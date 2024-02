Cornerstone FS Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die technische Analyse von Cornerstone Fs-Aktie zeigt, dass sich der Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 15,92 GBP, was 88,44 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 30 GBP liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt von 28,92 GBP liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cornerstone Fs-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung zu Cornerstone Fs war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien ergibt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Das Sentiment und Buzz rund um Cornerstone Fs hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergibt jeweils eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Cornerstone Fs.