Cornerstone FS Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Meinungen und Stimmungen rund um die Aktie von Cornerstone Fs werden in den sozialen Medien diskutiert. Laut unserer Analyse gab es in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Bei der Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Cornerstone Fs-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 13,7 Punkte) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI: 20,93) überverkauft ist. Daher erhält sie in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cornerstone Fs bei 10,84 GBP liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 25,2 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +132,47 Prozent und zum GD50 +69,93 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.