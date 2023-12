Cornerstone FS Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Cornerstone Fs hat einen aktuellen Kurs von 17,25 GBP und liegt damit um +24,46 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +67,15 Prozent, was zu der Einstufung "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Cornerstone Fs diskutiert wurde. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Cornerstone Fs als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 17,24, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 37,7 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Cornerstone FS kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Cornerstone FS jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cornerstone FS-Analyse.

Cornerstone FS: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...