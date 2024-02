Cornerstone Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Ein Wert von 33,33 bildet die Grundlage für die Bewertung als "Neutral". Sowohl der RSI als auch der RSI25 belaufen sich auf 33,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für Cornerstone.

Die Anleger-Stimmung bei Cornerstone in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als neutral eingestuft. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Cornerstone wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In technischer Hinsicht erhielt die Cornerstone-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Abweichung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Cornerstone.