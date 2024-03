Corline Biomedical AB Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Corline Biomedical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 14,7 SEK aufgewiesen. Der letzte Schlusskurs lag bei 12,2 SEK, was einer Abweichung von -17,01 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (14,2 SEK) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungsanalyse und Diskussionsintensität der Corline Biomedical-Aktie ergibt ein neutrales Bild. In den letzten 30 Tagen gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso wurde in den Diskussionen über das Unternehmen keine wesentliche Veränderung festgestellt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch die Anlegerdiskussionen in Bezug auf das Unternehmen waren weder positiv noch negativ. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Corline Biomedical-Aktie liegt bei 72,55 und wird daher als überkauft betrachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".