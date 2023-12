Corline Biomedical AB Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Corline Biomedical wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 40,91 Punkten, was auf Neutralität hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 44,87, was ebenfalls auf Neutralität hinweist. Insgesamt erhält das Corline Biomedical-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz im Social Media konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher bewerten wir die Aktie mit einem "Neutral". Insgesamt erhält Corline Biomedical auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Corline Biomedical. Es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Corline Biomedical daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Corline Biomedical von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Corline Biomedical-Aktie bei 13,95 SEK liegt und der 50-Tage-Durchschnitt bei 13,24 SEK. Der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau wie der 200-Tages-Durchschnitt. Auf Basis der trendfolgenden Indikatoren wird Corline Biomedical mit einem "Gut"-Rating versehen.