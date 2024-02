Corline Biomedical AB Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Bei der Analyse der Corline Biomedical-Aktie zeigte sich, dass die Diskussionsintensität im Internet durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse ergab, dass der Schlusskurs der Corline Biomedical-Aktie am letzten Handelstag bei 13,2 SEK lag, was einen Unterschied von -11,59 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 14,93 SEK bedeutet. Daher wird die Aktie charttechnisch als "schlecht" bewertet.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 14,5 SEK liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,97 Prozent), weshalb auch dieser Wert zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Corline Biomedical somit in der einfachen Charttechnik eine "schlecht"-Bewertung.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien ergab, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Corline Biomedical eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Corline Biomedical-Aktie liegt bei 71,74, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,36, was für 25 Tage eine Einstufung als "neutral" ergibt. Insgesamt führt das Gesamtbild zu einem Rating "schlecht".