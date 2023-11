Corestate Capital Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Stimmung und Diskussionen: In den letzten Wochen hat sich die Stimmung der Anleger gegenüber der Corestate Capital-Aktie verschlechtert. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert, was zu einer negativen Bewertung führt.

Technische Analyse: Der Durchschnittskurs der Corestate Capital-Aktie in den letzten 200 Handelstagen lag bei 0,49 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,532 EUR, was eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der Wert liegt zudem nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Corestate Capital-Aktie daher positiv bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI beträgt aktuell 52,94, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 59 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird die Corestate Capital-Aktie daher neutral eingeschätzt.

Anleger: Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Corestate Capital. Es gab drei positive, vier negative und vier unklare Tage. Auch die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse wird Corestate Capital daher schlecht bewertet.