Corestate Aktie – und wieder ein alter Hoffnungsträger weg. Kaputtgespart? Notwendige Fokussierung?

Corestate Aktie handelt im Pennystockbereich – aktuell 0,58 EUR (XETRA, 13:12 Uhr). Ein weiterer Rückzug und die Aktie gestern mit 7,4% im Plus, heute wieder Minus 2,9%. Hoffnungsschimmer für den zerbombten Wert? Immerhin konnte durch Vereinbarungen mit den Anleihegläubigern die erdrückende Verschuldung in Form von Schuldverschreibungen von 535 Mio auf 143 Mio EUR reduziert werden. Dafür wurde ein Teil der Anleihen in neue Aktien „getauscht“ – 81,25% des zu diesem Zweck erhöhten Aktienkapitals gehören nun den Anleihegläubigern, der Rest bleibt den alten Aktionären. Aber besser knapp 20% von einer fortbestehenden Corestate mit Chancen „irgendwann“ wieder operative Erholung zu sehen, als 100% einer insolventen Corestate. Denn dann wäre es für die Aktionäre ein Totalverlust gewesen. Und diese Lösung – besser als das Leoni-Paket, das die Aktionäre „auf Null“ setzte, oder die Quasi-Enteignung der Steinhoff-Aktionäre – soll der mit gestärkter Eigenkapitalbasis auftretenden Corestate einen Neuanfang ermöglichen.

Corestate war überschuldet, jetzt aht amn wieder eine Überlebenschance. Preis: Gesundschrumpfen, Deleveraging.

Und der Prozess des Gesundschrumpfens lässt ehemalige Hoffnungsträger zu Abschreibern werden. Bestenfalls werden „noch ein paar Millionen“ gerettet beim Ausstieg aus vor Jahren mit viel Ambitionen gestarteten Projekten. Die Reihe der Deleveraging-Schritte in den letzten Monaten lässt eine auf ihr ursprüngliches Kerngeschäft reduzierte Corestate zurück, die mit der durch die teilweise Umwandlung der Anleiheschulden in neue Aktien rund fünffachen Aktienzahl wohl kaum je wieder die vor 3-4 Jahren gesehenen Kurse je Aktie wieder erreichen kann.

Aber Corestate hat eine Chance. Und so bleibt den Aktionären zumindest die Möglichkeit an der Erholung der Corestate teilzuhaben.

Am 27.09.2023 beerdigte Corestate die Ambitionen Erträge aus dem Finanzierungsgeschäft zu erzielen: „…das aufsichtsrechtlich regulierte Geschäft der Corestate Bank GmbH einzustellen und die Rückgabe der Lizenz als Wertpapierinstitut bei der BaFin einzuleiten. Der verbleibende Firmenwert der Corestate Bank GmbH lag nach Wertberichtigung im Verlauf des Jahres 2022 zum 31.12.2022 auf Basis vorläufiger Zahlen bei rund € 13,1 Mio. Im Zuge der Einstellung des Geschäftsbetriebes der Bank wird dieser vollständig wertberichtigt.“

Und gestern dann ein weiterer Abschied – vom ehemaligen „Zukunftsgeschäft“. Verkaufserlös wohl eher gering, wenigstens Ausleihungen kommen zurück: Corestate entscheidet sich „CRM Students Ltd, Oxford („CRM“) und in der Folge die Upartments Real Estate GmbH, Leipzig („Upartments“) an die Dot Group, London zu veräußern. Die damit einhergehende Abspaltung des Property Management von Student Apartments und Serviced Apartments erfolgt im Zuge der strategischen Fokussierung der Corestate auf das Asset und Investment Management als Kerngeschäftsfeld. Die Transaktionen stehen unter den üblichen aufschiebenden Bedingungen und sollen im Laufe des vierten Quartals 2023 abgeschlossen werden. Corestate rechnet insgesamt mit einem Liquiditätszufluss von rund € 13 Millionen, darin enthalten sind auch die Rückführung von konzerninternen Finanzierungen und Positionen aus dem Umlaufvermögen. Dieser Zufluss erhöht die im Restrukturierungskonzept vorgesehenen Tilgungskapazitäten der Gruppe.“

Im Verhältnis zu bilanziellen Vermögenswerten und potenzieller Ertragskraft adäquater Verschuldungsgrad erreicht.

Parallel ist die Ausgabe von rund 132 Mio neuen Aktien auf jetzt insgesamt rund 166,2 Mio ausstehende Aktien vollzogen worden. Davon wurden 113,5 Mio neue Aktien an die Investoren der Schuldverschreibungen („New Super Senior Notes“) ausgegeben. Ein Teil der verbleibenden 18,5 Mio neuen Aktien bildet die Basis für ein Management Incentive Programm, im Rahmen dessen das Management mit 10% künftig am Unternehmen beteiligt sein soll. Die neuen Aktien sollen so bald als möglich zum Handel zugelassen werden, was insbesondere von der noch ausstehenden Bestellung eines Abschlussprüfers abhängt. Im Ergebnis ermöglicht der Abschluss der umfassenden Rekapitalisierung die Schaffung einer deutlich positiven Eigenkapitalbasis für Corestate im niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich (pro forma).

Gab es „werthaltige“ Segmente bei Corestate? Ja, aber…

Die Gruppenstruktur besteht künftig aus einer Holdinggesellschaft und operativen Tochterunternehmen mit Fokus auf das Asset Management, die unternehmerisch eigenständig agieren.

Während bei Adler Group beispielsweise wahrscheinlich auch betrügerische Handlungen zu den Problemen führten, litt Corestate an den häufigen Strategiewechseln, zu hohen „Einkaufspreisen“ von Beteiligungen, häufigem Wechsel der Hauptaktionäre und dem zu hohen Fremdkapitalhebel der Geschäfte. Jetzt auf Null – mit Assets, die Chancen bieten. Und bei einer Erholung des Immobilienmarktes könnte es durchaus positive Überraschungen geben…

Chart: CORESTATE Aktie | Powered by GOYAX.de