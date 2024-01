Corero Network Security Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Corero Network Security liegt bei 88,89, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 66,67 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Bewertung daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite ergibt sich aus der gezahlten Dividende im Verhältnis zum aktuellen Kurs. Corero Network Security weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 22,85 % (Software) als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Corero Network Security wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Corero Network Security beträgt 46, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" im Durchschnitt ein KGV von 69 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.