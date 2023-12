Coreo Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "Coreo":

Der Aktienkurs von Coreo hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,7 Prozent erzielt, was 3,75 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 9,95 Prozent liegt. Im Vergleich zur Branche "Kapitalmärkte" liegt die Rendite von Coreo sogar 10,99 Prozent höher als der Durchschnitt von 2,71 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen war keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Coreo in den sozialen Medien festzustellen. Das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden daher als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass Coreo aktuell nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls ein neutrales Bild, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Coreo befasst hat. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Coreo derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Differenz beträgt 5,89 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,89 %).

Insgesamt zeigt sich also, dass die Aktie von Coreo in verschiedenen Bereichen wie Aktienkurs, Sentiment und Dividendenpolitik mit neutralen bis schlechten Bewertungen konfrontiert ist.