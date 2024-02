Coreo Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Finanzdienstleister Coreo weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 133,26 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 57,07 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien.

In Bezug auf Dividenden schüttet Coreo im Vergleich zur Branche Kapitalmärkte niedrigere Dividenden aus, mit einem Unterschied von 5,53 Prozentpunkten. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Coreo eine Performance von 13,7 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche einen Outperformance von +9,78 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt Coreo mit einer Rendite von 8,47 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Coreo wird als neutral eingestuft, da es in den sozialen Medien weder positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder positiv noch negativ über Coreo diskutiert hat.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments für Coreo.