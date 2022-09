Coreo-Aktie: Aktives Asset Management und Akquisitionen zahlen sich aus - Coreo wächst weiter

Aktives Asset Management und Akquisitionen zahlen sich aus - Coreo wächst weiter * Mieteinnahmen steigen im ersten Halbjahr 2022 um 45% auf 2,8 Mio. EUR * Aktives Asset Management zeigt Wirkung: * Objekt in Kiel nach Sanierung an Mieter übergeben * Langfristiger Mietvertrag mit starkem Mieter in Wetzlar unterzeichnet * Erfolgreiche Kapitalerhöhung von 5,5 Mio. Euro im Mai schafft Raum… Hier weiterlesen