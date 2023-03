Coreo AG - das sagt der Experte!

Der Aufsichtsrat der Coreo AG (WKN: A0B9VV) hat auf seiner heutigen Sitzung Herrn Jürgen Faè mit Wirkung zum 20.03.2023 zum Vorstand des Unternehmens bestellt. Jürgen Faè wird die Rolle des CEO übernehmen. Die Bestellung erfolgt zunächst bis 30.06.2026. Zeitgleich mit der Bestellung hat Herr Faè sein Mandat als Aufsichtsrat der Coreo AG mit Ablauf des 16.03.2023 niedergelegt. Der Aufsichtsrat wird Herrn Dr. Friedrich Schmitz als Nachfolger für Herrn Faè im Aufsichtsrat vorschlagen.

Bernd Wünsche, Chef Kapitalmarkt Stratege der Gurupress GmbH, kommentierte die Entscheidung: "Die Ernennung von Jürgen Faè zum CEO der Coreo AG ist ein kluger Schachzug, der das Unternehmen in die richtige Richtung lenken kann."