Corem Property AB Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Corem Property liegt der RSI7 aktuell bei 71,11 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Somit erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Corem Property weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird.

Die trendfolgende Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Corem Property-Aktie bei 157,16 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 185,2 SEK liegt, was einer Abweichung von +17,84 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Corem Property somit eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (182 SEK) weist hingegen nur eine Abweichung von +1,76 Prozent auf, weshalb die Corem Property-Aktie hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Insgesamt wird Corem Property auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussionen rund um Corem Property in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen in den vergangenen Wochen. Auch die Kommentare der letzten Tage fielen größtenteils positiv aus, weshalb das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird. Die Aktie von Corem Property wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Corem Property in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb auch die Diskussionsstärke als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.