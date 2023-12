Corem Property AB Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und ist ein beliebter technischer Indikator im Finanzmarkt. Im Falle von Corem Property wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI für 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 25,49 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Corem Property weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Corem Property derzeit bei 153,59 SEK verläuft, während der Aktienkurs bei 176,6 SEK liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 159,98 SEK, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt ergibt sich also ein positives Gesamtbild auf Basis der technischen Analyse.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können ebenfalls Einfluss auf Aktienkurse haben. In Bezug auf Corem Property wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum spürbar, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Meinungen zur Aktie von Corem Property veröffentlicht, und in den vergangenen Tagen gab es keine starken positiven oder negativen Themen. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend ergibt sich also bei der Analyse der verschiedenen Aspekte eine neutrale Gesamtbewertung für Corem Property.