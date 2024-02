Corem Property AB Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Stimmung und das Interesse an Corem Property haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Unsere Analyse zeigt, dass die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität für das Unternehmen gemessen hat. Insgesamt wird die Aktie daher von uns als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Corem Property-Aktie bei 157,16 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 185,2 SEK deutlich darüber liegt. Auf dieser Basis erhält das Unternehmen von uns eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen insgesamt positive Meinungen zu Corem Property überwiegen. Unsere Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Gut" bezüglich der Anlegerstimmung.

Die Analyse des Relative-Stärke-Index zeigt, dass Corem Property auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Unternehmen jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.